Overleden dakloze (19) liet wanhoopskreet achter

Een wandelaar trof het levenloze lichaam van de jongeman aan in een tent die goed verstopt was tussen de struiken. Brouillard stierf waarschijnlijk een hongerdood, omdat sporen van geweld ontbraken. Er is een onderzoek gestart.



Jeugdhulp

Belgische media vragen zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Naar verluidt bracht Brouillard zijn hele leven door in instellingen. Na zijn achttiende verjaardag werd hij door jeugdhulp losgelaten, hoewel hij eigenlijk niet in staat was om voor zichzelf te zorgen. Recent zou hij even in de gevangenis gezeten hebben, nadat hij betrapt werd op het stelen van een aansteker.



Volgens activiste en journaliste Saskia Van Nieuwenhove heeft Brouillards dood vooral te maken met de gebrekkige opvolging in die periode. ,,Ik heb verschillende mails van een vertrouwenspersoon van de jongen, die al sinds maart 2015 aan de alarmbel trekt", zegt Van Nieuwenhove.



De insider benadrukt dat er wel degelijk pogingen zijn ondernomen om de jongen ook na zijn 18de verjaardag verder te begeleiden. Zo zou hij zelfstandig in een studio hebben gewoond, maar uiteindelijk beslist hebben om de banden met de hulpverlening te verbreken.



Wanhoopskreten op Facebook

Uit zijn berichten op Facebook bleek hoe moederziel alleen Brouillard was. Zijn ouders keken niet naar hem om en hij had nauwelijks vrienden. Op Facebook zijn verschillende wanhoopskreten van de jonge dakloze te lezen. Zo schreef hij op 18 juni: ,,Waar zijn mijn vrienden als je ze nodig hebt?" Twee dagen later postte Brouillard dat hij het niet meer aankon. In een ander bericht staat hoe moeilijk het is om sterk te blijven en te blijven lachen.