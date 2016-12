Overlever aanslag Brussel: Ik laat mijn leven niet leiden door angst

,,Die desbetreffende dag van de bomaanslag staat op mijn netvlies gebrand. Samen met mijn moeder haalde ik mijn vriendin op om richting Brussel te rijden. Onderweg hebben we nog wat grappen gemaakt, omdat mensen zich afvroegen waarom we vanaf vliegveld Zaventem vlogen. Dat zal wel het meest goedkoop zijn, zeiden ze dan. En dat was ook zo.



We waren op de hoogte van het nieuws over Salah Abdeslam (verdachte aanslagen in Parijs), maar hij was al opgepakt dus dachten we dat het gevaar wel geweken zou zijn. Eigenlijk was het vooral heel gezellig, we hadden zin in de vakantie. Mijn moeder heeft ons afgezet, is gelukkig meteen weggegaan en toen gingen wij naar binnen.



Eenmaal in de rij om onze koffers in te checken, was er vanuit het niets ineens een ontzettend harde knal. Meteen daarna kwam er een enorme vuurzee over me heen. Het moment daarna werd ik wakker. Ik lag op mijn buik op de grond onder het puin dat naar beneden was gevallen. Aangezien ik een medisch beroep beoefen, checkte ik eerst of ik mijn tenen kon bewegen. Dat was zo, dus wist ik: ik kan lopend ergens naartoe.



Vanaf toen was het net als in de film. Je voelt een druk op je hoofd en hebt een piep in je oren. Ik had beperkt zicht door alle rook. Alles ging heel langzaam. Toen merkte ik mijn vriendin op en hebben we elkaar eerst geknuffeld. Dat was het moment dat we van elkaar wisten dat we 'redelijk oke' waren, en besloten we om weg te gaan.



Naast mij werd toen een meisje wakker. De muts van haar jas stond in de brand. Ik schreeuwde op mijn allerhardst: je jas staat in brand! Maar ik had geen idee of er geluid uitkwam. We hoorden allebei niks meer. Ik besloot het vuur op haar jas met mijn hand uit te slaan, nadat ik haar omhoog had geholpen. Uiteindelijk zijn we toen richting het licht naar buiten gelopen.



Die weg naar buiten is een gat in mijn geheugen. Waar ik langs, over en door ben gelopen, weet ik niet meer. Mijn schoenen gaven daar later wel iets van prijs, maar ik had op dat moment echt niet in de gaten wat er was gebeurd. Eenmaal buiten kwam ik erachter dat ik mijn paspoort was verloren, dus ik moest van mezelf terug om dat te halen. Hoe kon ik anders nog op vakantie, dacht ik toen. Gelukkig werd ik tegengehouden door de hulpdiensten, dus heb ik ook alle ellende binnen niet echt gezien. Pas veel later besefte ik me dat we die dag niet meer naar New York zouden vliegen.



Gelukkig had ik mijn telefoon nog wel, dus konden wij onze dierbaren laten weten dat we veilig waren. Daarna zijn we naar steeds naar andere plekken gebracht, steeds verder weg van de luchthaven. Uiteindelijk kwamen we in een sporthal. Daar kwam ik erachter dat ik mijn neus had gebroken tijdens de val. Ik baalde enorm, want zelfs toen dacht ik nog: ga ik op vakantie, zijn mijn hele kleren vies van het bloed.



Het besef was er toen echt nog niet. Dat kwam pas toen we dagen daarna teruggingen voor onze bagage. Mijn koffer stond pal naast me in de rij, maar was helemaal verbrand. Het eerste wat ik dacht was: we hebben echt veel geluk gehad. Ik heb geen idee hoe het kan dat wij nog naar buiten hebben kunnen lopen. Ik dacht dat we er zo'n 100 meter vanaf stonden, maar dat bleken er maximaal 20 te zijn geweest. Dan ga je het invullen. Er stonden aan alle kanten mensen om ons heen, misschien is dat ons geluk geweest.''