Overstroming hoogste dam in Verenigde Staten dreigt

Update Legendarische jazz-zanger Al Jarreau (76) overleden

12 februari De Amerikaanse jazz-zanger Al Jarreau is vandaag op 76-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Los Angeles. Dat bevestigde de woordvoerder van de legendarische artiest, bekend van megahits als Roof Garden, tegenover Amerikaanse media. Jarreau, die een regelmatig terugkerende gast op het North Sea Jazz Festival was, had enkele dagen eerder aangekondigd dat hij met pensioen ging.