Overvallers tegen verkoopster: 'Sorry hé, mevrouw'

Ontvoerd Brits model: Ik zat vast in een tas

10:16 Een Brits model (20) vertelt in detail hoe ze vorige maand werd ontvoerd in Milaan, een week lang werd gegijzeld en bijna verkocht werd via het dark web. ,,Toen ik wakker werd, zat ik vast in een tas. Ik kon enkel ademen via een klein gaatje”, zegt ze tegen Britse media.