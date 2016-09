Paniek bij de Democraten: Trump kan winnen

Het is plots nagelbijten in Democratisch bolwerk New York. De koffieautomaatgrapjes over de idioterie in de campagne van Donald Trump hebben plaatsgemaakt voor bezorgde blikken. Het is helemaal niet gek om te zeggen: ,,Ik ben doodsbang.'' Of om een wat vergezochte theorie ter sprake te brengen om de zenuwen te bezweren: dat Amerikanen in het buitenland Clinton kunnen redden. Het zijn er zo'n acht miljoen, ze stemmen over het algemeen op Democraten, maar ze worden nooit gebeld door opiniepeilers. Ze zijn ook notoire niet-stemmers, maar alle hoop is welkom, nu peilingen het anti-Trumpkamp de rillingen over de rug doen lopen.



Gemiddeld staat Clinton nog maar 1 procentpunt voor op Trump, waar ze vorig maand bijna de 8 aantikte. In de cruciale staten Ohio en Florida ligt de Republikein inmiddels voor. Trump heeft het punt bereikt dat de kans dat hij de verkiezingen wint 1 op 3 is, volgens de gerenommeerde rekenmeesters van fivethirtyeight.com. En dat na een zomer waarin Clinton met twee vingers in de neus op het Witte Huis leek af te koersen. Hoofdredacteur Nate Silver: ,,Er zijn echo's van de Brexit. Clintons krimpende voorsprong op Trump lijkt veel op die van remain op leave op dit punt."



Complottheorie

Clinton heeft een slechte week, waarin ze steeds negatief in het nieuws komt. Ze noemde de helft van Trumps aanhangers 'treurige figuren', viel bijna flauw bij de herdenking van 9/11 en bleek een longontsteking onder de leden te hebben. Een mens kan wel eens ziek zijn, maar in het geval van Hillary Clinton niet zonder controverse.



Complottheorieën over gezondheisproblemen floreren en het stempel 'achterbaks' staat weer in kapitalen op haar voorhoofd: waarom maakte ze niet direct bekend dat ze ziek was? Ondertussen zat ze zelf onzichtbaar thuis door haar ziekte, terwijl Trump - die zich al weken opvallend beheerst gedraagt - een plan voor betaald zwangerschapsverlof presenteerde en in de studio van tv-arts Dr. Oz zijn gezondheid de hemel in liet prijzen.



Gebrek

Clinton maakt van haar campagne steeds meer een referendum over Donald Trump. Maar een echt inspirerende boodschap brengt ze daarmee niet. En die heeft ze juist hard nodig: Clinton kampt met een gebrek aan enthousiasme over haar kandidatuur. Slechts 43 procent van de Clintonaanhangers in een peiling van de New York Times zei deze week 'heel enthousiast' te zijn over hun stem. Een meerderheid van Trumps kiezers is dat wel.



Clinton heeft nog kans om haar leidende rol terug te veroveren. Nog altijd hebben relatief veel Amerikanen hun keuze niet gemaakt, blijkt uit onderzoek. Bovendien staan nog drie tv-debatten op stapel, die de beeldvorming, zo'n belangrijk onderdeel van het Amerikaanse verkiezingscircus, weer op haar kop kunnen zetten.