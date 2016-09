Paniek na ontploffingen op station Brugge voor pensioenviering

Rond vijf uur ontstond de paniek. Aanleiding was een reeks ontploffingen en de aanwezigheid van de politie op een van de perrons. Die ontploffingen waren onderdeel van een feest voor een machinist die met pensioen gingen, maar de reizigers wisten daar niets vanaf. De ontploffingen werden gemaakt door voetzoekers. Toen de trein het station binnenreed, weerklonken er dan ook luide knallen langs het perron. ,,We hadden de actie vooraf aangekondigd via de intercom. Helaas is de boodschap niet bij alle reizigers aangekomen. We willen ons dan ook oprecht verontschuldigen voor de actie'', zegt de NMBS.

Chaos

Eén van de aanwezige reizigers omschrijft de sfeer. ,,Ik zat in de trein zelf en zag bij het binnenrijden van Brugge heel wat politie op het perron staan. De trein toeterde ook meer dan normaal. In eerste instantie dacht ik dat er een crimineel aan boord was. Enkele seconden later hoorde ik luide knallen en zag ik mensen op het perron wegduiken en al huilend weglopen. De chaos was eventjes compleet'', vertelt treinreiziger Niels Vermeulen.



Via de intercom werd al snel omgeroepen dat er geen gevaar was, maar de aanwezige reizigers spuwen op sociale media hun ongenoegen uit over de actie. ,,Dommeriken, iedereen was doodsbang'', zei een vrouwelijke reiziger.



Bij de NMBS beseffen ze dat er een fout is gemaakt. ,,In tijden van terreur was dit niet de beste manier om het pensioen van die bestuurder te vieren. In de toekomst zal dit dan ook niet meer gebeuren. Echt waar: onze oprechte excuses'', zegt de woordvoerder van de NMBS.