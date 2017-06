Paniek onder voetbalfans in Turijn: honderden gewonden

Later keerde de rust op het plein terug. De politie was bezig tussen de achtergebleven schoenen en andere spullen sporen te verzamelen. Zij vroeg beelden van bewakingscamera's op om te achterhalen wat er precies gebeurd is.



Het incident deed zich voor kort na het derde doelpunt van Real, dat de wedstrijd in Cardiff in Wales met 4-1 won. Op veel plaatsen in Turijn konden mensen de wedstrijd op grote schermen volgen.