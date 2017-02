Paradijselijk eiland gooit ongezond eten eruit

Het deel van eilandengroep Vanuatu heeft veel landbouwgrond waar producten als ananas, taro (soort knol), zoete aardappels en pawpaw (soort banaan) wordt verbouwd. Daarnaast worden er veel vissen gevangen en wordt er gejaagd op krab en andere schaaldieren. ,,We hebben zoveel fantastisch eten hier, dat het zonde is om voedsel uit het westen te importeren. Zeker omdat er in rijst of noedels absoluut geen positieve voedingsstoffen zitten'', stelt Luc Dini, de plaatselijke leider én het hoofd van het plaatselijk bureau van toerisme.



,,We worden op dit moment overstroomd door junk food uit overzeese gebieden'', vertelt Dini, die baalt van de toestroom van snoepjes, blikjes vis en koek. ,,In ons deel van het eiland leven we redelijk geïsoleerd. Daardoor is onze bevolking redelijk gezond gebleven, maar ik waak voor het moment dat daar verandering in komt. Dat wil ik voor zijn.''



De provincieleider wijst naar de andere delen van de eilanden waar al wel volop suiker wordt gegeten. ,,Je ziet knappe jonge meiden, maar als ze lachen dan zie je door suiker weggerotte tanden.''