Parijs: stad van liefde, lichtjes en krotten

Die vicieuze cirkel van afbreken en opbouwen, wegjagen en terugkomen, is overal in en rond Parijs te zien. Vorig jaar werden in de Franse hoofdstad zestien keer grote illegale kampen door de politie ontruimd. Daarbij werden opgeteld 17.000 migranten van straat gehaald en in noodopvang ondergebracht, blijkt uit cijfers van de overheid waar deze krant over beschikt. In totaal kostten die evacuaties - met de inzet van politie, shovels en schoonmakers - 85 miljoen euro. Vaak belandden de migranten na een tijdje gewoon weer op straat. Er zijn te weinig officiële en structurele opvangplekken, terwijl de migranten blijven komen.



Deze week kondigde president Emmanuel Macron aan dat hij daar een eind aan wil maken. ,,Eind van dit jaar mag er geen man of vrouw meer op straat of ergens in een bos slapen'', zei Macron. ,,Overal moet noodopvang beschikbaar zijn.'' Maar de autoriteiten in Parijs zien een praktijk die weerbarstig is. ,,Er komen nu per dag zo'n 80 tot soms wel 200 nieuwe migranten aan in Parijs'', laat de prefectuur weten. 'Het steeds opnieuw afbreken van die kampen en mensen elders onderbrengen, is noodzakelijk, maar het is niet genoeg', schreef prefect Jean-François Carenco vorig jaar al in een intern rapport. 'Veel mensen willen niet geholpen worden. Ze verhuizen nadat hun kamp is afgebroken vaak gewoon naar een volgend kamp.'