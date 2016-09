Partij van Poetin wint weer de parlementsverkiezingen

Ooggetuige 'Ik wist eigenlijk meteen: dit is fout. Wegwezen!'

18 september ,,Ik sta nog steeds te shaken. Het is echt niet iets leuks om mee te maken," vertelt Ger van der Hoeve (53). Hij is op vakantie in New York en liep gisteravond over straat toen aan de overkant een bom ontplofte. Bij de terroristische aanslag raakte 29 mensen gewond, maar kwam niemand om het leven.