Passagier maakt foto van 'ontplofte' vliegtuigmotor

Flight 3472 was onderweg van New Orleans naar Orlando. Uit vluchtgegevens blijkt dat het vliegtuig in acht minuten van 30.000 voet naar 10.000 voet afdaalde.



Aan boord was passagier Stephanie Miller. Tegen ABC News vertelt ze: ,,We hoorden uit het niets een hele harde klap en begonnen rook te ruiken."



Uit het raam zag zij vervolgens de flink beschadigde motor.



Veilig geland

De crew reageerde alert op het incident en het vliegtuig kon veilig landen op de luchthaven van Pensacola, Florida. Passagiers werd geadviseerd gebruik te maken van de zuurstofmaskers.



De passagiers worden volgens een woordvoerder van SouthWest zo snel mogelijk naar Orlando gebracht. Het vliegtuig is uit de roulatie gehaald en wordt onderzocht. Hoe de motor zo veel schade kon oplopen, is nog niet bekend.