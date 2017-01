Passagier maakt selfie-video in vliegtuigje net voor fatale crash

Kan president Donald Trump alles maar maken?

13:55 Donald Trump lijkt sinds zijn aantreden als president bijna alles op eigen houtje te beslissen. In rap tempo tekent hij presidentiële decreten over bijvoorbeeld een inreisverbod en het bouwen van een gigantische muur. Voor deze zogenoemde 'executive orders' is geen toestemming nodig van het Amerikaanse parlement. In hoeverre kan de nieuwe president eigenlijk zelfstandig zijn gang gaan?