Paus houdt TED talk vanuit Vaticaan: 'We hebben elkaar nodig'

,,Laten we elkaar samen helpen om niet te vergeten dat 'de ander' niet slechts een nummer is. We hebben elkaar allemaal nodig", klinkt het. Ook roept hij in zijn TED talk mensen met macht op om nederig te zijn. ,,Als je niet nederig bent, zal de macht je ruïneren en zul je anderen ruïneren.''



De video is in de woning van de paus opgenomen. Volgens de organisatie duurde het meer dan een jaar, ,,vele discussies en verschillende tripjes naar Rome" voordat de Paus overtuigd was een talk op te nemen.



Korte presentaties

TED talks zijn korte presentaties die gratis online gezet worden door de mediaorganisatie TED, wat staat voor Technologie, Entertainment en Design, en die als slogan 'ideas worth spreading', (ideeën die de moeite waard zijn om te verspreiden), heeft. Gastsprekers krijgen achttien minuten de tijd om hun ideeën te presenteren.