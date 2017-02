Personeel in ziekenhuis Napels had tweede baan, winkelde overdag

Volgens The Guardian zijn 55 mensen door de politie onder huisarrest geplaatst in afwachting van de afronding van het onderzoek. Onder de verdachten zijn dokters en verplegers.



De bevindingen van de politie lopen uiteen, maar hebben één ding met elkaar gemeen: veel medewekers van het Loreto Mare ziekenhuis waren behoorlijk bedreven in het ontwijken van hun taken op de werkvloer. Zo werd een dokter betrapt op tennissen en winkelen onder werktijd, terwijl hij eigenlijk in het ziekenhuis had moeten zijn. Een afdelingshoofd werkte tevens als kok in een hotel en twee medewerkers werden gesnapt terwijl ze dagelijks twintig collega's inklokten die helemaal niet aan het werk waren.



In Italië werd vorig jaar een nieuwe wet aangenomen die corruptie op de werkvloer tegen moet gaan: mensen die betrapt worden op arbeidsverzuim worden ontmiddellijk geschorst, ook als het onderzoek naar hen nog loopt.



Het ziekenhuis heeft nog niet op de aantijgingen gereageerd.