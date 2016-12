Petitie: Roep Poolse trucker Berlijn uit tot held

Ambassadeur VS moet zich verantwoorden bij Netanyahu

25 december De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag de Amerikaanse ambassadeur opgeroepen voor overleg. Reden daarvoor is dat de VS zich in de Veiligheidsraad van de VN onthielden van stemming over de resolutie over het bouwen van nederzettingen in bezet gebied. De ambassadeur moet zich vanavond melden.