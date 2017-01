Petitie voor afscheiding Californië van VS door Trump

Rechter VS zet streep door im­mi­gra­tie­be­leid

11:29 Een rechter in New York heeft zich grotendeels tegen het inreisverbod van president Donald Trump uitgesproken. De rechter oordeelde dat reizigers met een geldig visum die op de luchthaven aankomen niet mogen worden geweigerd en tot nader order gewoon in de Verenigde Staten mogen blijven. De uitspraak van de rechter geldt voor alle staten van de VS.