Peuter zeker twaalf keer gebeten op crèche VS

,,Het leek wel alsof hij was aangevallen door een beest'', zo vertelde de Amerikaanse Amanda Beebe woensdag tegen persbureau AP. Maar volgens de arts die het kind in het ziekenhuis onderzocht is het jongetje hoogstwaarschijnlijk gebeten door een ander kind.



Geen toezicht

De politie doet samen met jeugdwelzijn onderzoek naar het kinderdagverblijf J's Bright Learners in Bradenton. Een van de werknemers wordt beschuldigd van ernstige nalatigheid. De kinderen zouden veel te lange tijd zonder toezicht van een volwassene hebben gestaan.



De twee kinderen van Beebe, de 18 maanden oude zoon en zijn 4 jaar oude broer, gingen pas sinds kort naar de opvang, omdat ze zelf een studie in alternatieve geneeswijze wilde afronden. Een week na de gebeurtenissen is er tot ontzetting van de moeder nog niemand aansprakelijk gesteld. Daarom zoekt ze nu de publiciteit.



,,Ik wil dat iedereen weet dat er al vaker een onderzoek is geweest naar deze instelling en dat ze al vaker een waarschuwing hebben gekregen wegens nalatigheid. Ik wil gerechtigheid'', aldus Beebe die foto's van haar mishandelde zoon op Facebook heeft gezet.