Piloot opgepakt omdat hij jongetje vliegtuig laat besturen

videoIn Algerije is een piloot gearresteerd omdat hij een jongetje tijdens de vlucht de controle over zijn toestel had gegeven.

Dat bericht Aviation Herald, die luchtvaartincidenten en -ongelukken bijhoudt.

Op de Algerijnse televisie zei de gezagvoerder dat hij het jongetje een leuke tijd wilde bezorgen. Daarom liet hij hem op een binnenlandse vlucht van de Algerijnse hoofdstad Algiers naar het oostelijker gelegen Setif in de cockpit van het propellertoestel, een ATR72.

Tijdens de vlucht gaf de piloot zijn kleine passagier zelfs even de controle over het vliegtuig van luchtvaartmaatschappij Air Algérie. Zelf hield hij vanuit de rechterstoel alles in de gaten.

Quote ,,Hij kan later echt een goede piloot worden” Gezagvoerder Air Algérie

Televisieploeg

De piloot prees het jongetje voor zijn goede vliegkunsten. ,,Hij kan later echt een goede piloot worden”, zei hij tegen de televisieploeg, die ook in de cockpit mocht komen.

De Algerijnse luchtvaartautoriteiten besloten de piloot en zijn bemanning na het zien van de beelden te schorsen. Niet veel later liet zijn werkgever de vlieger oppakken omdat hij het kind zonder toestemming in de cockpit had gelaten en zonder toestemming het vliegtuig had laten besturen.

Duikvlucht

In 1994 stortte in Rusland een Airbus A310 neer toen de piloot zijn vijfjarige zoontje het toestel liet besturen. De Airbus maakte een abrupte duik. Zijn vader en de andere piloot, die achter hem stonden vielen en waren vervolgens niet meer in staat om het snel dalende vliegtuig weer op te trekken. Alle 74 inzittenden kwamen om het leven.