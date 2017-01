Piloot vliegt met plastic afval aangedreven vliegtuig

Rowsell vloog 800 kilometer, van Sydney naar Melbourne. De 'On Wings of Waste'-vlucht was het hoogtepunt van een vierjarenplan om te vliegen met een brandstof die voor 10 procent bestaat uit plastic uit de oceaan of dat op stortplaatsen belandt. Het plastic werd door het Londense bedrijf Plastic Energy in brandstof omgezet. De vlucht bewijst dat gebruikt plastic kan worden omgevormd van afval tot een alternatieve vliegtuigbrandstof. Daarnaast kan het gebruikt worden in alle dieselmotoren. De vlucht kreeg de steun van de legendarische documentairemaker David Attenborough, die in de innovatie 'een teken van hoop in een zeer deprimerende wereld' ziet.

Gifvrij

,,Na jaren van voorbereiding, met veel obstakels, hebben we eindelijk aangetoond dat de acht miljoen ton plastic die elk jaar in de oceaan wordt gedumpt, nuttig kan zijn", verklaarde Rowsell. Hij raakte geïnspireerd nadat hij de gevolgen van plastic vervuiling had gezien. ,,De vlucht was als een droom", aldus de piloot. Voor de productie van de brandstof gebruikt Plastic Energy een proces van 'thermische anaërobe conversie'. Daarbij wordt plastic verhit in een zuurstofvrije omgeving zodat het geen vlam vat. Het plastic valt vervolgens uiteen in koolwaterstoffen. Zo ontstaat een petroleumdistillaat, dat op zijn beurt kan opgesplitst worden in verschillende brandstoffen.

Positieve impact

Plastic deeltjes

Rowsell en zijn team zoeken nu investeerders om een recyclingfabriek te bouwen in Australië. Ze hopen zo een mentaliteitsverandering teweeg te brengen bij het gebruik van plastic.



,,We moeten we ophouden met het dumpen van plastic afval, zegt Jo Ruxton van het On Wings of Waste-team, die ook één van de producers is van de documentaire 'A Plastic Ocean'. Ruxtpon: ,,Plastic breekt namelijk af in kleine deeltjes die vermengd raken met het plankton op de oceaanbodem. Plankton is de basis in onze voedselpiramide en levert meer dan de helft van de zuurstof die we inademen. Onze oceanen houden ons dus in leven."