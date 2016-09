Pilote kreeg op 9/11 de opdracht om vlucht United 93 neer te halen

,,We moesten het luchtruim beschermen op elke mogelijke manier", aldus Penney, die ondertussen majoor bij de Amerikaanse luchtmacht is. Ze is geen gevechtspilote meer, maar deed twee missies in Irak en werkte als piloot voor de Nationale Garde. Nu is ze de directeur van een F-35-programma.



In de herfst van 2001 was ze nog een groentje: de eerste vrouwelijke F-16-pilote ooit in het 121ste Gevechtseskader van de Nationale Luchtmacht. Ze was opgegroeid met de geur van kerosine: haar vader vloog met gevechtsvliegtuigen in Vietnam.



Penney wilde lerares worden, maar terwijl ze op de hogeschool zat, besliste het Amerikaanse Congres dat vrouwen voortaan ook gevechtspilote mochten worden. ,,Ik schreef me meteen in," vertelt ze. ,,Ik wilde een gevechtspiloot worden zoals mijn vader."