Plan halveren Europarlement valt slecht in Tweede Kamer

,,Niet chique en contraproductief", oordeelde GroenLinks-Kamerlid Rik Grashoff. ,,In een tijd waarin het democratisch gehalte van de EU onder druk staat, moeten we het Europarlement eerder versterken dan verzwakken."



Ook D66'er Kees Verhoeven vindt dat de democratische controle van het Europees Parlement versterkt moet worden. Als er iets moeten worden ingeperkt, zo stelt Verhoeven, is het de Europese Commissie. Minister Koenders reageerde in zijn opiniestuk eind vorige maand op het aantreden van de Amerikaanse president Trump, die de EU al heeft afgeschreven.



Regelfabriek

Volgens Koenders is Europese samenwerking belangrijker dan ooit

en kan het vertrouwen van de burger in die samenwerking worden versterkt door van de EU minder een 'regelfabriek' te maken. De PvdA-bewindsman stelde dat de huidige, 766-koppige Europarlement 'veel meer onder de mensen' moet komen.



Tijdens het debat spraken vandaag niet alleen Kamerleden, maar ook Nederlandse Europarlementariërs over de stand van zaken in Brussel.

Het onderwerp is hot, want na het Oekraïne- en Brexitreferendum neemt de euroscepsis toe. Dan helpen 'proefballonnetjes' met 'kolder over het halveren van het Europarlement' niet, meent een aantal Kamerleden.