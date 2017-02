Playboy gaat na kuis jaar toch weer blootfoto's plaatsen

,,Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat de manier waarop het blad naakt toonde was verouderd", erkende Cooper Hefner, de CCO (Chief Creative Officer) van het blad op Twitter. ,,Maar het helemaal schrappen was een fout." Cooper is de zoon van Hugh Hefner, de oprichter van Playboy.



Playboy besloot in 2015 nog dat blootfoto's verouderd waren, omdat op internet bepaald geen tekort is aan erotische afbeeldingen. Ook kreeg het blad kritiek van vrouwen die de naaktfoto's vernederend en beledigend vonden. In maart vorig jaar werd het eerste nummer met een niet-naakte Playmate gelanceerd. Model Dree Hemingway bedekte in haar fotoshoot haar kruis en tepels.



Met de hashtag 'Naked is normal' werd gisteren het maartnummer van het blad aangekondigd op sociale media, waarin het bloot terugkeert.



Playboy worstelt al jaren met teruglopende verkoopcijfers. Het tijdschrift ging in 1975 nog miljoenen keren over de toonbank; de afgelopen jaren werden van iedere uitgave ongeveer 800.000 exemplaren gedrukt.