Poetin en Loekasjenko gaan conflict bijleggen

Amazone (31) sterft na val van paard tijdens wedstrijd

17:54 De 31-jarige amazone Jelle Mentens is vanmiddag overleden tijdens een paardrijwedstrijd in Vechmaal in Heers. De ervaren Belgische amazone uit Lummen viel ongelukkig van haar paard en kwam terecht op haar hoofd. Dat liet paardensportfederatie Landelijke Rijverenigingen (LRV) weten.