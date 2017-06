Poetin: ik heb nauwelijks met Flynn gesproken

,,Ik hield mijn toespraak. Toen bespraken we wat andere zaken. Ik stond op en vertrok. Achteraf kreeg ik te horen dat er een Amerikaanse heer was, die vroeger bij de veiligheidsdiensten zat'', zei Poetin. ,,Dat was het. Ik sprak hem niet eens echt. Zo ver gaat mijn bekendheid met de heer Flynn.''



Het diner waar Poetin en Flynn bij aanwezig waren, was ter ere van het Russische televisienetwerk Russia Today (RT). Flynn kreeg 45.000 dollar voor een speech die hij daar gaf. Amerikaanse regeringsfunctionarissen beschouwen RT als een propagandakanaal van de Russische overheid dat desinformatie over de Verenigde Staten verspreidt. Ook de Franse president Macron noemde RT 'verspreiders van leugenachtige propaganda en nepnieuws'.