Poetin toont zijn 'zachte' kant met pianospel tijdens conferentie in China

De Russische president Vladimir Poetin, bekend vanwege zijn outdoor stunts met wilde dieren, heeft vandaag in China zijn 'zachte' kant laten zien. Tijdens de conferentie over het nieuwe Zijderoute-project kroop hij achter de piano.

Na te hebben gesproken op de conferentie toog Poetin naar de residentie van de Chinese leider. Komt hij steevast te laat bij vergaderingen, ditmaal was de president volgens Russische persbureaus te vroeg. Daarop nam hij plaats achter de vleugel van Xi Jinping en speelde enkele Sovjet-klassiekers waaronder 'Moscow Windows' en 'City on the Free Neva', zo bleek uit fragmenten die de Russische staatstelevisie uitzond.

Jazzband

Poetin toonde zijn muzikale talent in 2010 ook al aan de buitenwereld. Toen beklom hij tijdens een liefdadigheidsconcert het podium en zong met een jazzband 'Blueberry Hills'. De laatste jaren gaf de Russische president - druk met de annexatie van de Krim, de crisis in Oost-Oekraïne en het Russische optreden in Syrië - er de voorkeur aan om zijn 'mannelijke' kant te laten zien in door het Kremlin verspreidde foto's waarop hij jagend of vissend te zien was.

De Chinese president praat wereldleiders en andere regeringsvertegenwoordigers de komende dagen bij over een infrastructuurproject waarbij China tot 2020 een duizelingwekkende 500 miljard euro investeert in spoorlijnen, wegen, pijpleidingen, zeevaartroutes en havens. Dankzij het transport kunnen in China en daarbuiten mijnen worden geëxploiteerd, fabrieken worden gebouwd en zakencentra opgezet.

Voor de conferentie over het gigantische project, door China zelf 'één gordel, één weg' genoemd, komen behalve Poetin ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistaanse premier Nawaz Sharif naar Peking.