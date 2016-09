'Poetin wil met VS veiligheid hulpkonvooien bewaken'

De VS en Rusland wijzen met de beschuldigende vinger naar elkaar na de beschieting van een konvooi bij Aleppo afgelopen maandag. De VS zeggen dat Moskou verantwoordelijk is, terwijl het Kremlin stelt dat er een Amerikaanse drone in de buurt was tijdens de aanval.



Volgens Gabriel ontkende Poetin woensdag alle betrokkenheid bij de aanval. De president zou zelfs bereid zijn om Russische troepen in te zetten om hulpkonvooien te volgen. Poetin wil volgens de vicekanselier wel dat de Amerikanen hetzelfde doen.



'Dat is een van de grote conflicten. De Amerikanen zijn daar niet toe bereid. Nog niet, in elk geval', aldus de Duitser, die stelde dat Poetin liet merken erg geïnteresseerd te zijn in het herstellen van de wapenstilstand.



20 burgers gedood

Bij de aanval op het humanitaire konvooi in de buurt van Aleppo kwamen twintig burgers om het leven. 'We kunnen bevestigen dat geen van onze toestellen - met of zonder piloot, Amerikaans of van de coalitie - zich in de buurt van Aleppo bevond toen het bombardement plaatsvond', aldus de Amerikaanse kapitein Jeff Davis.



Rusland ontkende op zijn buurt dat twee Russische bommenwerpers van het type SU-24 zich boven de zone van het bombardement bevonden, zoals een Amerikaanse verantwoordelijke eerder had verklaard.



De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov riep in New York op tot een 'transparant en diepgaand' onderzoek naar de gebeurtenissen. Hij beschuldigde de Syrische oppositie ervan het gevecht in Syrië te hebben hervat. Zijn Amerikaanse collega John Kerry antwoordde daarop dat hij het gevoel had zich in een 'parallel universum' te bevinden. Hij stelde dat 'getuigen en rapporten van internationale organisaties' aantonen dat de Russen wel degelijk verantwoordelijk zijn.