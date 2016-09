Politicus Turkse regeringspartij doodgeschoten voor woning

De vandaag vermoorde Ahmet Budak, die vorig jaar nog een vergeefse gooi deed naar een parlementszetel, woonde in Semdinli in de provincie Hakkari. Die uiterste zuidoosthoek van Turkije grenst aan Iran en Irak.



Stuklopen vredesproces

Sinds de PKK na het stuklopen van het vredesproces vorig jaar de wapens weer opnam, zijn in het zuidoosten van Turkije duizenden militairen en agenten, rebellen en burgers om het leven gekomen.



Twee dagen geleden pleegden PKK-leden een bomaanslag op een partijkantoor van de AK in het naburige Van. Daarbij vielen vijftig gewonden. Vorige maand schoot de PKK een afdelingshoofd van de jongerenafdeling van de AK-partij dood in de buurprovincie Sirnak.