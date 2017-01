Politie Brussel massaal 'ziek' vooraf aan patrouille in Molenbeek

Hoofdverdachte van gijzeling en aanslag in eetcafé Dhaka gedood

9:48 De politie in Bangladesh heeft vandaag twee islamistische extremisten doodgeschoten in een vuurgevecht in Dhaka. Een van de twee werd beschouwd als hoofdverdachte in de gijzeling in een Spaans restaurant in de Bengalese hoofdstad vorig jaar juli, waarbij twintig mensen werden gedood.