Politie Houston vindt geen schutter na ontruiming ziekenhuis

De evacuatie die op de meldingen volgde, is het gevolg van een noodplan dat het ziekenhuis heeft. Dit plan wordt in werking gesteld bij een mogelijke noodsituatie. Patiënten werden per ambulance geëvacueerd, met bed en al naar buiten gereden of liepen naar buiten. Volgens ooggetuigen is de situatie rondom het ziekenhuis zeer chaotisch.