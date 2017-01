Politie Izmir pakt twintig IS-verdachten op

Bij de inval zijn onder meer valse paspoorten, telefoons, nachtkijkers en een GPS-apparaat in beslag genomen. Het is onduidelijk of de arrestaties te maken hebben met de aanslag in een nachtclub in Istanboel tijdens nieuwjaarsnacht. Daarbij kwamen 39 mensen om. Die terreurdaad is opgeëist door Islamitische Staat, maar de aanslagpleger is nog altijd niet gevonden.