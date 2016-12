Politie Keulen voert arrestaties uit

Dode na val halter bij het bankdrukken

31 december Een Amerikaanse student aan de universiteit van Iowa is eerder deze week overleden in een sportschool in Ankeny nadat hij tijdens het gewichtheffen een halter boven op zijn keel had laten vallen. De 22-jarige Kyle Thomson werd overgebracht naar een ziekenhuis in Des Moines, waar hij overleed, meldden Amerikaanse media.