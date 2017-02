Politie: 'massaal misbruik door vluchtelingen' in Frankfurt verzonnen

Dat meldt de Engelse krant The Independent. Het verhaal over de massa-aanrandingen werd door onder meer Bild gebracht en vervolgens gretig overgenomen door rechts-extreme websites. In het verhaal werd onder meer een 27-jarige vrouw aan het woord gelaten die zegt dat mannen haar in die bewuste nacht 'overal grepen'. Ook een restauranteigenaar kwam aan het woord die vertelde dat zijn bedrijf werd 'overvallen' door migranten.

Geen bewijs

De politie in Duitsland zegt nu dat er geen enkel bewijs is voor de beschuldigingen. Het 27-jarige 'slachtoffer' heeft toegegeven dat ze zelfs helemaal niet in Frankfurt was op dat moment. Er was ook geen enkele melding van misbruik in het gebied voordat Bild aandacht schonk aan het verhaal.



,,Door gesprekken met vermeende getuigen, gasten en medewerkers van het restaurant kregen we al grote twijfel over het verhaal'', aldus een woordvoerder van de politie tegenover Frankfurter Rundschau. ,,Wij komen tot de conclusie dat vluchtelingen niet verantwoordelijk zijn voor welk misbruik dan ook in de nieuwjaarsnacht. De verdenkingen hebben geen enkele basis.'' Het onderzoek richt zich nu op de twee mensen die het verhaal de wereld in hebben gebracht.



Bild heeft inmiddels excuses gemaakt voor het verhaal.