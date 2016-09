Politie pakt verdachten op na vondst bomauto in Parijs

De Peugeot 607 zonder nummerborden werd in de nacht van zaterdag op zondag aangetroffen aan de Quai de Montebello, in de buurt van de bekende Notre-Dame kathedraal. ,,In de auto zat niemand, alsof hij was achtergelaten", vertelt een bron dicht bij het onderzoek aan de Franse krant Le Figaro. ,,De gasflessen waren niet onderling verbonden en hadden ook geen ontstekingslont."



Onderzoek

De politie stelde na de vondst een onderzoek in. De auto blijkt eigendom te zijn van iemand die op een lijst van potentiële terreurverdachten staat. Op basis van het onderzoek zijn vanochtend twee personen aangehouden. Het gaat om een koppel dat bekend is bij de politie. De zaak wordt erg serieus genomen vanwege de huidige terroristische dreiging in Frankrijk.