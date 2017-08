Politie speurt verder naar lichaamsdelen in Hamburgse wateren

De Duitse politie heeft vandaag weer flink gespeurd naar lichaamsdelen in de Hamburgse wateren. Binnen twee weken zijn op verschillende locaties in totaal twaalf lichaamsdelen gevonden van de vermiste 48-jarige prostituee Maria A. Het lijk is hiermee nog niet compleet, aldus de politie.

Op de rivier Dove Elbe is met een boot en duikers verder gezocht, meldt het Duitse Stern. De politie heeft ook de hulp van het volk ingeroepen om de dader of daders te kunnen pakken. Zo zijn er op diverse vindplekken affiches gehangen met de oproep aan iedereen die iets heeft gezien zich te melden. Ook in het stadsdeel St. Georg hangen posters. Hier werkte Maria A. - werknaam Rosa - als prostituee en werd zij op 1 augustus voor het laatst gezien. Verder is er bijzondere belangstelling voor een witte auto die iets met de zaak te maken zou hebben.

Hoofd

Het laatste lichaamsdeel werd twee dagen geleden door een voorbijganger gevonden in het water van de Billwerder Bucht in het stadsdeel Rothenburgsort. Dinsdag vond een wandelaar een hoofd in de rivier Bille en daarvoor een torso. Uit dna-onderzoek bleek dat alle lichaamsdelen van Maria A. zijn.

Over het slachtoffer is bekend dat zij oorspronkelijk uit Equatoriaal-Guinea (West-Afrika) komt. Maria kwam vanuit Spanje naar Hamburg waar ze haar lichaam verkocht in het stationsdistrict St. Georg; een wijk waar mannen aan hun trekken komen voor 10 tot 20 euro. Volgens lokale media is de vrouw moeder van twee kinderen.