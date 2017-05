Politie Texas ontslaat agent na doodschieten tiener

Volgens het politiekorps in Balch Springs, een buitenstad van Dallas, is de agent ontslagen omdat hij verschillende regels van het korps heeft overtreden. Omdat de agent in beroep kan gaan tegen het ontslag, wilde de politieleiding geen verdere details geven.



De agent schoot zaterdagavond op een auto met ongewapende tieners, die van een feestje kwamen. Volgens de agent zouden de tieners staande zijn gehouden nadat er schoten waren gehoord. De jongens wilden er echter vandoor gaan, waarop de agent zou hebben geschoten. Edwards werd in het hoofd geraakt en stierf ter plekke.