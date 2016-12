Politie VS noemt redding gestrande familie 'een kerstwonder'

Het had weinig gescheeld of het gezin was in een hevige sneeuwstorm terechtgekomen en dan was redding nagenoeg onmogelijk geworden.



Het echtpaar Karen en Eric Klein probeerde met hun 10-jarige zoon Isaac de noordkant van de Grand Canyon te bereiken, maar vonden die in de winter gesloten. Toen ze via Google Maps een alternatieve route kozen, kwamen ze met hun gehuurde auto vast te zitten in de sneeuw.



In tegenstelling tot wat Google Maps beweerde, bleek dat helemaal geen begaanbare weg. ,,Dit is een probleem waar al veel meer toeristen tegenaan zijn gelopen'', aldus Jim Driscoll van de politie van Coconino County.



Bevriezing

De zeer atletische moeder, een marathonloopster en triatlete, besloot hulp te gaan zoeken, maar was na een tocht van zo'n 40 kilometer na 24 uur nog steeds niemand tegengekomen. Reddingswerkers vonden haar in een trekkershut met ernstige bevriezingsverschijnselen aan haar handen. ,,Ze was te uitgeput om zelfs maar een vuur te maken'', aldus Driscoll.



De zoektocht naar de 46-jarige vrouw werd in gang gezet toen de vader en zoon er uiteindelijk in slaagden vanaf een hoger gelegen punt telefoonverbinding te krijgen en de politie te waarschuwen. Reddingswerkers die op hun snowmobiles nu op twee verschillende plekken naar de gezinsleden moesten zoeken, wisten als door een wonder iedereen vlak voor kerst weer te herenigen.



Driscoll: ,,We moesten alles uit de kast trekken om de vrouw te vinden. We hadden de moed al bijna opgegeven. Als de vrouw niet in zo'n goede conditie was geweest, had ze het niet gered.''