Politieagent schiet overvaller (13) dood in Ohio

Bij de beroving werd 10 dollar gestolen. Het slachtoffer wilde de politie niet bellen maar omstanders deden dat toch. Tyree King werd door meerdere kogels geraakt en naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen. De gedode jongen behoorde tot een groepje van drie dat een man had overvallen en diens geld eiste. Verder raakte iemand gewond bij de schietpartij. Later bleek dat het wapen van het slachtoffer een zogenoemde 'BB gun' is, een namaakpistool dat wordt gebruikt bij simulatiespelletjes.



Volgens advocaten van de nabestaanden moet er een onderzoek komen naar de gebeurtenissen. Zij stellen vraagtekens bij het relaas van de politie. Donderdagavond werd een wake gehouden voor de doodgeschoten tiener. Leden van zijn sportteam verschenen in football-shirts. Een dominee bij de bijeenkomst in Ohio zei dat het verkeerd is wat er is gebeurd.



De betrokken politieman, Bryan Mason, schoot in 2012 al eens een man dood. Destijds ging het om een man die een ander een pistool tegen het hoofd drukte.Toen hij weigerde zijn vuurwapen te laten zakken, schoot Mason hem dood. Een onderzoek naar dit schietincident pleitte de politieman vrij: hij had binnen de regels gehandeld.