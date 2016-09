Poolschip na 168 jaar 'als nieuw' gevonden

De 31 meter lange Terror was een oorlogsschip dat samen met Franklins vlaggenschip HMS Erebus in het zware ijs kwam vast te zitten. In totaal 129 opvarenden kwamen om. De schepen probeerden de zogenoemde Noordwestelijke Doorvaart te vinden, een route die de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan bovenlangs Canada voor de scheepvaart zou verbinden, melden Britse en Canadese media.



De Britten zochten destijds liefst elf jaar vrijwel continu. Het ijs en het water hadden de Terror en Erebus echter verzwolgen. Generaties van historici, archeologen en avonturiers gingen tevergeefs op zoek.



Heldere water

De Arctic Research Foundation is het gelukt op bijna 100 kilometer van de plek waar men dacht dat de schepen waren verdwenen. Inmiddels zijn de eerste beelden van de Terror in het heldere water vastgelegd. HMS Erebus werd twee jaar geleden al teruggevonden.



Het schip is gevonden dankzij onverschrokken zoektechnieken en een onwaarschijnlijke tip van een Inuk-bemanningslid op de boot, schrijft The Guardian. Afgelopen zondag voer een team van de Arctic Research Foundation met een klein bootje naar de plek en maakten ze prachtige foto's die een kleine inkijk geven in het leven aan boord van een boot 170 jaar geleden.