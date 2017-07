'Populariteit Franse president keldert'

Het is geen dramatisch slechte score, maar wel een opvallende daling in slechts drie maanden van regeren. In mei was volgens de opiniepeiler Ifop 62 procent van de ondervraagden tevreden over de 'nieuwkomer' Macron. De terugval in korte tijd naar 54 procent is de op één na grootste sinds Ifop in 1958 begon met het peilen van de populariteit van het staatshoofd.