President Barrow terug in Gambia

Wetenschappers zetten Doemdagklok iets vooruit

17:20 Internationale wetenschappers hebben vandaag de symbolische Doemdagklok een halve minuut vooruitgezet. Zij willen hiermee aangeven dat de mensheid wat dichter is gekomen bij de totale vernietiging van de aarde. Dat maakten zij vandaag in New York bekend.