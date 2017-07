President Maduro is blij, zijn volk woedend

De verkiezing in Venezuela was bedoeld om 'verzoening en vrede' te bewerkstelligen in het Latijns-Amerikaanse land. Maar het tegenovergestelde gebeurt.

De Venezolanen konden stemmen op een kandidaat voor een speciale raad van 545 leden. Zij moeten zich gaan buigen over het herschrijven van de grondwet, die volgens president Nicolas Maduro verouderd is.

De opkomst lag volgens de Nationale Kiesraad op 41,5 procent en was daarmee hoger dan verwacht. Het is de socialistische partij van president Maduro gelukt om voldoende aanhangers in de raad te krijgen en zo meer macht naar zich toe trekken.

President Maduro noemde de verkiezing 'een stem voor de revolutie.'

Maar de oppositie ziet de stembusgang als een truc om het parlement verder buiten spel te zetten. De Venezolanen konden niet voor of tegen stemmen maar alleen kiezen uit overwegend regeringsgetrouwe kandidaten. Zo stonden onder meer de vrouw en zoon van president Maduro op de kieslijst.

Quote Deze verkiezing is een stem voor de revolutie. President Nicolas Maduro

Ook gelooft de oppositie er geen snars van dat de opkomst zo hoog was. Er is met de cijfers geknoeid, klinkt het. Zeker 88 procent van de Venezolanen zou níet hebben gestemd, wat de verkiezingen ongeldig zou maken.

De aanloop naar de verkiezingen verliep erg gewelddadig. Een belangrijke oppositiekandidaat werd in zijn eigen huis vermoord. Verspreid over het land braken rellen uit. Betogers blokkeerden op meerdere plaatsen wegen en het kwam tot confrontaties met veiligheidstroepen. Daarbij zouden zeker tien doden zijn gevallen.

Tekst gaat door onder video.

'Droevige dag'

Tal van landen zijn er niet over te spreken dat het in Venezuela zo uit de hand is gelopen. ,,Het is een droevige dag voor de democratie in Venezuela. Wij zullen deze verkiezing niet erkennen,'' zei Antonio Tajani, de voorzitter van het Europees Parlement na een telefoontje met oppositieleider Leopoldo López.

Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties sprak van een schijnverkiezing. ,,We zullen een onwettige regering niet accepteren'', zei ze en kondigde maatregelen aan.

Onduidelijk is welke stappen de Amerikanen precies nemen. Er zouden economische sancties worden overwogen, die vooral gericht zijn tegen de olie-industrie van Venezuela.

Tekst gaat verder onder de foto's.

Volledig scherm © EPA

Verdeeldheid

De harde botsing tussen de regering en de oppositie weerspiegelt de diepe verdeeldheid in Venezuela. Die is er niet altijd geweest. In 1958 gaven de militairen het bewind uit handen en het land kende daarna een lange periode van democratie en stabiliteit. Terwijl veel omliggende landen bleven zuchten onder militaire dictaturen.

In 1992 pleegde de linkse militair Hugo Chavez een mislukte staatsgreep. Hij ging de gevangenis in. Maar in 1998 werd hij tot president gekozen en begon Chavez zijn socialistische revolutie. Hij gebruikte de olie-inkomsten om allerlei programma's op te zetten voor de armen maar maakte het de elite tegelijkertijd steeds moeilijker.

Chavez overleed in 2013 en werd opgevolgd door Maduro. Maar door de wereldwijde economische crisis daalde de olie-inkomsten flink en raakte Venezuela aan de grond. De situatie verslechterde zo erg dat zelfs aan simpele producten als wc-papier een tekort is. Nergens op de wereld is de inflatie zo hoog. Honderdduizenden Venezolanen zijn al gevlucht naar buurlanden als Colombia.

De economische ineenstorting wakkerde ook het politieke conflict aan.

Volgend jaar zijn nieuwe presidentsverkiezingen. De populariteit van Maduro schommelt al maanden rond de 20 procent. Het wijzigen van de grondwet stelt hem in staat de verkiezingen uit te stellen of zelfs niet door te laten gaan.

De oppositie gruwelt al van het idee en heeft opgeroepen tot nieuwe betogingen.

Volledig scherm © AFP