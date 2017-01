President Mexico zegt bezoek af nu Trumps muur er lijkt te komen

Trump stuurde vandaag een tweet de wereld in waarin hij verklaarde dat Peña Nieto zijn bezoek beter kon afgelasten, als Mexico weigert voor de muur te betalen. Peña Nieto liet daarna via Twitter weten dat hij het bezoek had afgezegd, maar herhaalde dat Mexico ,,bereid is samen te werken met de VS om afspraken te maken die voor beide landen gunstig zijn''.



Ruim voordat de eerste steen is gelegd van de ‘Mexican Border Wall’ regent het zeer gekrenkte reacties uit Mexico. Na het ondertekenen door Trump van het eerste decreet voor de bouw ervan, overheerst in de Mexicaanse sociale media boosheid over de manier waarop de Verenigde Staten met hun buren omgaan.