President Trump hekelt 'oneerlijke' behandeling Ivanka door winkelketen

Trump twitterde zowel met zijn persoonlijke, als met zijn presidentiële Twitteraccount: ,,Mijn dochter Ivanka is oneerlijk behandeld door Nordstrom. Zij is een geweldig persoon, die me altijd aanzet om het juiste te doen. Verschrikkelijk!''.



De winkelketen ontkende vorige week dat de beslissing te maken had met een boycotcampagne tegen het merk van Ivanka, die in oktober gelanceerd werd. Volgens de keten is de beslissing genomen op basis van verkoopcijfers.



Het gebruik van het officiële account van de president om dergelijke zaken uit te vechten, komt Trump op steeds meer kritiek te staan. Gevraagd naar een reactie liet Witte Huis-woordvoerder Sean Spicer weten dat de president slechts antwoordde op 'een aanval op zijn dochter' en dat hij 'als vader alle recht heeft om op te komen voor zijn familie'.