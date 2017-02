Presidentskandidate Le Pen weigert hoofddoekje bij bezoek Libanon

Le Pen is op bezoek in Libanon om haar internationale status als presidentskandidaat te verstevigen en omdat haar Front National (FN) volgens Franse media al lang banden heeft met leden van de christelijke gemeenschap in Libanon.



Leden van het FN, onder wie Le Pens vader, FN-oprichter Jean-Marie Le Pen, steunden in de Libanese burgeroorlog (1975-1990) christelijke leiders. De rechts-populistische Le Pen is fel anti-islam en anti-EU.



Het kleine Libanon is historisch een Franse vinding. Het land werd na de ineenstorting van het Ottomaanse Rijk door Franse bestuurders in het leven groepen als een staat in het Midden-Oosten met een christelijke meerderheid. Christenen vormen nu ruim 40 procent van bevolking.