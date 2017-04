Procedure opheffing immuniteit Le Pen van start

Japanse minister treedt af na ongepaste Fu­kus­hi­ma-uit­spraak

9:49 De Japanse minister voor Rampenherstel is afgetreden na een ongepaste opmerking over de verwoestende aardbeving en tsunami in 2011, met onder andere de kernramp in Fukushima als gevolg. Masahiro Imamura zei dat het goed was dat de ramp het noorden van Japan trof in plaats van gebieden dichter bij Tokio.