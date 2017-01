Proces Decembermoorden gaat door

Rechter Cynthia Valstein-Montnor zei namens de krijgsraad in het Gerechtsgebouw in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo dat er geen beletselen zijn voor voortzetting van het proces. De militaire officier van justitie vroeg om een schorsing van de zaak voorafgaande aan het voorlezen van zijn requisitoir. Hij wil een planning maken om alle strafeisen tegen Bouterse en de meer dan twintig andere betrokkenen te kunnen voordragen.



Nationale veiligheid

De Surinaamse Krijgsraad stelde eind vorig jaar het proces nog uit omdat de aanklager op bevel van Bouterse gevraagd had het proces stop te zetten. Bouterse haalde toen artikel 148 van de Surinaamse grondwet aan, waarin staat dat de regering de mogelijkheid heeft om gerechtelijke vervolging te stoppen als de nationale veiligheid in het geding is.



Het besluit van de Krijgsraad was destijds niet onomstreden. Nabestaanden van de slachtoffers van de Decembermoorden kondigden aan naar het IMF en andere internationale organisaties te stappen.



Noodsprong

Bouterse moest een beroep doen op artikel 148 van de grondwet omdat de rechter in juni 2016 had besloten een omstreden amnestiewet niet van toepassing te verklaren op de Decembermoorden. Ook die amnestiewet, door het Surinaamse parlement aangenomen in 2012, had als doel het proces stop te zetten.



De zaak over de Decembermoorden gaat over de dood van vijftien critici van het toenmalige Surinaamse militaire regime. Zij zijn doodgeschoten in Fort Zeelandia op 8 en 9 december 1982. Het regime stond toen onder leiding van Bouterse. Pas in 2000 begon justitie een onderzoek in de zaak. In 2007 werd Bouterse officieel aangemerkt als een van de vijfentwintig verdachten. Sinds Bouterse in 2012 president is, probeert hij zijn vervolging tegen te houden.