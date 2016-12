Proces tegen verdachten Turkse coup begonnen

Afvallige officieren zouden tanks, gevechtsvliegtuigen en helikopters gebruikt hebben om de regering van president Recep Tayyip Erdogan omver te werpen. De coupplegers vielen het parlement en andere strategische gebouwen binnen.



Onder de agenten die terechtstaan bevinden zich drie piloten van politiehelikopters. Aanklagers hebben tegen 21 van de agenten levenslang geëist. De acht anderen hangt een gevangenisstraf van maximaal vijftien jaar boven het hoofd.



De Turkse regering houdt aanhangers van de in de VS woonachtige geestelijke Fethullah Gülen verantwoordelijk voor de mislukte coup. Ook vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans zegt dat de Gülenbeweging een rol speelde in de staatsgreep, ook al is daar tot nu toe weinig bewijs voor. Timmermans: ,,Het is ondertussen duidelijk dat hetgeen president Recep Tayyip Erdogan zegt over de rol van de Gülenbeweging in de staatsgreep geen totale onzin is'', aldus Timmermans. ,,Op basis van Amerikaans onderzoek zijn er steeds meer indicaties dat die beweging wel degelijk een rol heeft gespeeld.''



Gülen beschuldigt op zijn beurt de Turkse president Recep Tayip Erdogan van het in scene zetten van de coup.