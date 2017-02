Professor neemt al 30 jaar lang elke dag een selfie: 1 keer ging het mis

Oud fossiel reuzenpinguïn gevonden: ze bestaan al veel langer

11:31 Pinguïns bestaan waarschijnlijk al langer dan tot nog toe is aangenomen. Ze leefden mogelijkerwijs al in het tijdperk van de dinosaurussen. Dat stellen onderzoekers in het vaktijdschrift The Science of Nature, na de vondst van een fossiel van een reuzenpinguïn.