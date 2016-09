'Propagandaleider Islamitische Staat gedood'

De aanval vond plaats op 7 september in de buurt van de Syrische stad Raqqa, zo meldt Pentagon-woordvoerder Peter Cook. Volgens de Amerikanen was al-Fayed onder meer verantwoordelijk voor het maken van propaganda- en executiefilmpjes van de terreurgroep. 'Wa'il hield toezicht op de productie van terroristische propagandavideo's waarop martelingen en executies te zien zijn', aldus Cook. De man was ook bekend onder de naam Dokter Wa'il. Hij was volgens het Amerikaans leger een vooraanstaand lid van het bestuur van IS, de Shura-raad.



Al-Fayad zou een naaste medewerker zijn geweest van Abou Mohammed al-Adnani. Die tweede man in de top van IS werd op 30 augustus gedood bij een luchtaanval. Al-Adnani was de woordvoerder van IS en wordt door het Amerikaanse leger verantwoordelijk gehouden voor het plannen van terreuraanvallen in het buitenland.