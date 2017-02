Protest bij universiteit Californië loopt uit de hand

De campus van de universiteit van Californië in Berkely is woensdagavond (lokale tijd) vergrendeld na gewelddadige protesten tegen een gepland optreden van de extreemrechtse spreker Milo Yiannopoulos. Duizenden studenten waren op de been om te protesteren tegen de komst van de spreker en tegen president Donald Trump.